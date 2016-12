Bayern 2 22:05 bis 23:00 Sonstiges Eins zu Eins. Der Talk Eine Stunde, zwei Menschen Merken Mit zwölf Jahren wird er "Adolf-Hitler-Schüler" auf der Ordensburg Sonthofen. Heute - mit 88 Jahren - warnt Hardy Krüger in deutschen Schulen vor Rechtspopulisten und Fremdenhass. Dabei wissen die meisten Teenager gar nicht, dass da ein Weltstar vor ihnen steht. Bekannt durch große Nachkriegsfilme wie "Einer kam durch", "Taxi nach Tobruk", "Der Flug des Phönix" oder "Hatari". Vom Hitler-Schüler zum Weltenbummler Hardy Krüger ist Berliner, Jahrgang 1928. Schon mit fünf stecken ihn seine Eltern, glühende Nationalsozialisten, in die Jungvolk-Uniform. Als er den Afroamerikaner Jesse Owens bei den Sommerspielen in Berlin siegen sieht, ist er acht. Sein Vater aber schweigt dazu - wie auch zum Pogrom in November 1938, als die jüdischen Geschäfte in Trümmern liegen. Auf der "Adolf-Hitler-Schule" in Sonthofen wird er im Sinne Hitlers erzogen. Wenig später bekommt er eine kleine Rolle im Propagandafilm "Junge Adler". Als zwei Künstler ihm von Konzentrationslagern und Kriegsverbrechen erzählen, beginnt er zu zweifeln. Nach dem Krieg macht Hardy Krüger Weltkarriere - an der Seite von James Stewart, Claudia Cardinale, Anthony Quinn und John Wayne. Mit dem Schreiben und Fliegen lebt er zwei seiner Kindheitsträume. Seine "Weltenbummler"-Abenteuerfilme und Bücher verbinden beides in schöner Weise. Das erfolgreiche, unstete Leben hat aber auch seinen Preis. Darüber, dass für seine drei Kinder wenig Zeit bleibt, redet Hardy Krüger nur ungern - wie sich auch in "Eins zu Eins. Der Talk" mit Norbert Joa zeigt. Sorge vor dem Rechtspopulismus Den Winter wird Hardy Krüger - wieder mal - in Südkalifornien verbringen, in Palm Springs. Dass im Januar Donald Trump, den er auch seinen Todfeind nennt, als Präsident vereidigt wird, begreift er bis heute nicht. Und hat auch Sorgen vor den Rechtspopulisten in Europa. Darum will er im Frühjahr wiederkommen nach Deutschland und zu Schülern sprechen - denn: "Es darf nicht sein, dass sich meine Schmerzen früherer Jahre in der Generation von heute wiederholen." In Google-Kalender eintragen Moderation: Norbert Joa Gäste: Gäste: Hardy Krüger (Schauspieler und Autor)