ATV 2 22:20 bis 23:24 Reportage Das Geschäft mit der Liebe - Frauen aus dem Osten Streitlustig Streitlustig A 2014 2016-12-06 02:20 Stereo Merken Während des fünftägigen Slowakei-Aufenthalts von Heinz Novak, Gerhard Klein und Erol Yilmaz kippt die Stimmung. Novak und Klein haben bereits von Beginn der Reise an nicht mit gehässigen Kommentaren über den jeweils anderen gespart und nun drohen die Streitigkeiten zu eskalieren. Familienvater Robert Nissel hat seinen Geschäftssinn nicht verloren. Er will in den Autohandel einsteigen und deshalb seinen Nissan GTR verkaufen. Da er plant, in Zukunft Sportwägen im Osten zu vertreiben, hat Nissel einen Termin mit einem interessierten Rumänen vereinbart. Dieser zeigt sich sofort begeistert von dem getunten Sportauto im Wert von 180.000 Euro. Nach der ersten Begutachtung steht eine Testfahrt auf dem Programm. Doch Nissel weigert sich jemand Fremden ans Steuer seines Wagens zu lassen und so bleibt dem verdutzten Kaufinteressenten nichts anderes übrig als am Beifahrersitz Platz zu nehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das Geschäft mit der Liebe - Frauen aus dem Osten