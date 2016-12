ATV 2 20:15 bis 21:15 Dokusoap Pfusch am Bau Baumängel am Haus von Mario Sieg und seiner Lebensgefährtin in Sommerein/Niederösterreich / Familie Falb bekommt nach jahrelangem Streit vor Gericht Recht - muss aber trotzdem zahlen A 2016 2016-12-06 00:25 Stereo Merken Fall 1: Bausachverständiger Günther Nussbaum wird diese Woche von Mario Sieg und seiner Lebensgefährtin ins niederösterreichische Sommerein gerufen. Denn das Paar hat mit dem schwiegerelterlichen Haus, indem sie seit 2005 wohnen, erhebliche Schwierigkeiten. Bereits ein Jahr nach dem Einzug bildeten sich überall feuchte Stellen und nach mehrmaligen Wassereintritten war die Katastrophe perfekt. Der Vertragspartner musste das Dach umdecken und die Latteneinteilung neu verlegen. Doch die Familie ist weiterhin skeptisch. Als Nussbaum zur Familie kommt, rechnet der Bauexperte daher mit einem Tag am Dach - doch schon am Weg dorthin findet er gravierende Fehler an der Fassade. Und wie vermutet, weist letztendlich auch das Dach selbst furchtbare Mängel auf Fall 2: Bereits vor vier Jahren begleitete und unterstützte "Pfusch am Bau" Familie Falb, die mit einem feuchten Keller zu kämpfen hatte. Nach mehreren Prüfungen, war jedoch der Grund für den Verfall nicht ausfindig zu machen, bis schließlich Nussbaum auf der Matte stand und das Rätsel lösen konnte: Ganze sieben Rohrdurchdringungen wurden ohne jegliche Abdichtung durch die Bodenplatte geführt! Kein Wunder, dass der Keller immer wieder unter Wasser stand. Aufgrund der offensichtlichen Baumängel haben die Falbs die ausständigen Zahlungen von rund 50.000 Euro schließlich einbehalten, doch die Firma, die den Keller errichtet hat, stritt jede Verantwortung ab. Ein Gerichtsverfahren war unausweichlich. Doch nach dem jahrelangen Rechtsstreit gibt es nun endlich ein Ergebnis. Die gute Nachricht zuerst? Die Falbs haben Recht bekommen. Die schlechte Nachricht: Sie müssen trotzdem für den ganzen Schaden aufkommen! Wie es dazu kommen konnte will Nussbaum herausfinden. Als er die Geschichte zu hören bekommt, traut er seinen Ohren nicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Günther Nussbaum Originaltitel: Pfusch am Bau