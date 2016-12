ATV 2 18:25 bis 19:20 Serien Las Vegas Der Diamantenraub USA 2004 2016-12-06 03:10 Stereo Merken Einem Gast werden aus seiner streng bewachten Suite Diamanten im Wert von fünf Millionen Dollar gestohlen. Ein kniffliger Fall für Ed und sein Team, denn die Videoüberwachung zeigt keinerlei Auffälligkeiten wie haben die Diamanten also ihren Weg aus der Suite gefunden? Gemeinsam mit Mike versucht Danny den rätselhaften Diebstahl aufzuklären. Sam hat unterdessen ein ganz anderes Problem: Stammgast Cole verkündet seine Hochzeit und dank seiner Verlobten wohl auch das Ende seiner Besuche im Montecito. Sam, Delinda und Mary versuchen also die Hochzeit zu verhindern und Cole stattdessen mit seiner sympathischen Assistentin zu verkuppeln?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Caan (Edward "Big Ed" Melvin Deline) Josh Duhamel (Danny McCoy) Nikki Cox (Mary Connell) Vanessa Marcil (Samantha "Sam" Jane Marquez) Molly Sims (Delinda Deline) James Lesure (Mike Cannon) Marsha Thomason (Nessa "Ice Queen" Holt) Originaltitel: Las Vegas Regie: Timothy Busfield Drehbuch: Eva Nagorski Kamera: Buzz Feitshans Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 12