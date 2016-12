ATV 2 13:10 bis 14:05 SciFi-Serie Stargate: SG1 Die Macht des Speichers USA 2003 2016-12-07 12:10 Stereo Merken Das SG-1 Team reist auf einen Planeten, der durch einen Krieg verheerende Schäden erlitten hat. Es gibt nur wenige Überlebende, die in einer paradiesischen Landschaft unter einer großen Kuppel Zuflucht gesucht haben. Mit der Datenbank, die diese Kuppel steuert, sind alle Menschen, die darunter Leben vernetzt. Jack (Richard Dean Anderson) und sein Team bieten den Bewohnern an, sie auf einen anderen Planeten zu evakuieren, doch sie lehnen ab. Das SG-Team befürchtet das Schlimmste, als immer häufiger Menschen spurlos verschwinden und die restlichen Einwohner sich zunehmend sonderbar verhalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jonathan "Jack" O'Neill) Amanda Tapping (Captain / Major Samantha "Sam" Carter) Christopher Judge (Teal'c) Michael Shanks (Daniel Jackson) Christopher Heyerdahl (Pallan) Peter LaCroix (Kendrick) Don Davis (General George S. Hammond) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Martin Wood Drehbuch: Joseph Mallozzi, Paul Mullie Kamera: James Alfred Menard Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 6