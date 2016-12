ATV 2 06:50 bis 08:10 Dokusoap Teenager werden Mütter A 2010 Stereo Merken In dieser Folge wird es für die 16jährige Yvonne und ihren derzeitigen Freund Patrick spannend. Das Kind ist nun auf der Welt, also kann der Vaterschaftstest durchgeführt werden. Ist Patrick jetzt der leibliche Vater, oder nicht? Diese Frage stellt sich die 17jährige Jacqueline nicht, denn ihr Dominic ist ihr Ein und Alles. Und er steht ihr auch bei der sich heute anbahnenden Geburt bei. Yvonnes Baby kam fünf Wochen vor dem errechneten Geburtstermin zur Welt. Yvonne hat auch während der Schwangerschaft geraucht, weswegen ihr Baby körperlich nicht so weit entwickelt war, wie es bei Babys in diesem Stadium normal wäre. Eine kritische Situation, die Yvonne aber definitiv nicht bewusst ist. Sie möchte viel lieber endlich erfahren, ob Patrick der leibliche Vater ist. Und das Ergebnis treibt Patrick die Tränen in die Augen. Tränen der Freude oder der Verzweiflung das sieht man am Dienstag in "Teenager werden Mütter". Doch auch für die 17jährige Jacqueline wird es spannend, denn nach einem Fehlalarm geht es dieses Mal wirklich mit den Wehen los. Sie wünscht sich eine natürliche Geburt, da sie Angst vor einem Kaiserschnitt hat. Grundsätzlich spricht da auch nichts dagegen, doch Jacqueline hat weiters einen angeborenen Herzfehler, auf den die Ärzte Rücksicht nehmen müssen. Dr. Sacher und sein Team im Rudolfinerhaus sind also gefordert. Und natürlich gibt's auch in dieser Folge ein Wiedersehen mit den anderen Jungmüttern. Zum Beispiel mit der 16jährigen Mido, die Young Mum-Leiterin Uschi Reim-Hofer heute ein ganz besonderes Geschenk macht. Die Diplomhebamme hat Mido wieder mit ihren Großeltern zusammengebracht, die jetzt auch ein herzliches Verhältnis zu ihrem Urenkel Leander haben. Darüber ist Mido froh und auch sehr dankbar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Teenager werden Mütter

