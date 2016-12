ATV 16:00 bis 16:30 Comedyserie Hör mal wer da hämmert Liebe und Eifersucht USA 1997 2016-12-07 12:40 Stereo Merken Randy ist in Lauren verliebt und lädt sie an ihrem Geburtstag zum Essen in ein Restaurant ein. Aber als ihn der Ober nicht ernst nimmt, wird Randy immer nervöser, und es ist nur Wilson zu verdanken, dass der Abend nicht in einem Fiasko endet. Tim freut sich indessen so über den Besuch einer alten Mitarbeiterin, dass er ihr für eine Sendung Heidis Job überträgt. Da er Heidi darüber aber nicht informiert hat, ist diese zutiefst gekränkt und reicht ihre Kündigung ein... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Allen (Tim Taylor) Patricia Richardson (Jill Taylor) Earl Hindman (Wilson Wilson, Jr.) Jonathan Taylor Thomas (Randy Taylor) Zachery Ty Bryan (Brad Taylor) Taran Noah Smith (Mark Taylor) Richard Karn (Al Borland) Originaltitel: Home Improvement Regie: Peter Bonerz Drehbuch: Adam England, Jennifer Celotta Kamera: Donald M. Morgan