ATV 13:10 bis 13:40 Comedyserie King of Queens Auf Wiedersehen, Arthur USA 1999 Stereo Merken Doug und Arthur haben einen derart heftigen Streit, dass Arthur voller Wut seine Koffer packt und spurlos verschwindet. Schon bald plagt Doug das schlechte Gewissen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Larry Romano (Richie Iannucci) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: David Litt, Michael J. Weithorn Kamera: James W. Roberson Musik: Andrew Gross