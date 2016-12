SWR 2 10:05 bis 10:30 Sonstiges Tandem Das bittere Herz Griechenlands. Eine Familie und ihre Olivenbäume Merken Pavlos Georgiadis studierte Ethnobotanik und lebte lange im Ausland. Er ist nach Nordgriechenland zurückgekehrt, um die Olivenbäume zu bewirtschaften, die seit Generationen in Familienbesitz sind. Als Einziger in der Region betreibt er organischen Anbau. Seine Eltern tun sich schwer mit dem Wandel. Aber seit ihnen die Renten drastisch gekürzt wurden, sind sie froh, eine zusätzliche Einnahmequelle zu haben. Der Autor hat bei der Olivenernte geholfen und den Geschmack der Frucht erfahren, die wie keine andere die Identität des Landes widerspiegelt. Er hat auch die Widerstände erlebt, mit denen ein innovativer junger Landwirt im Umfeld einer traditionellen Produktions- und Lebensweise zu kämpfen hat. In Google-Kalender eintragen