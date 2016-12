hr2 13:05 bis 16:00 Sonstiges Klassikzeit Merken <bk>Fauré: Après un rêve op. 7 Nr. 1 (Janine Jansen, Violine; Itamar Golan, Klavier)<ek><bk>Liszt: 1. Klavierkonzert Es-Dur (Emanuel Ax; Philharmonia Orchestra, Leitung: Esa-Pekka Salonen)<ek><bk>Mozart: "Die Hochzeit des Figaro" - Rezitativ und Arie der Susanna aus dem 4. Akt "Giunse alfin il momento - Deh vieni non tardar" (Anna Netrebko, Sopran; Orchestra Mozart, Leitung: Claudio Abbado)<ek><bk>Locatelli: Concerto a cinque op. 1 Nr. 8, "Weihnachtskonzert" (Amsterdam Baroque Orchestra, Leitung: Ton Koopman)<ek><bk>Schubert: 3. Sinfonie D-Dur D 200 (The Knights, Leitung: Eric Jacobsen)<ek><bk>J.S. Bach: Konzert für Violine, Oboe und Streicher c-Moll BWV 1060 (Alexandra Bellamy, Oboe; Rachel Podger, Violine und Leitung; Brecon Baroque) In Google-Kalender eintragen