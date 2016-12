NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen 6. Dezember 1901: Der Todestag der Fotografin Bertha Wehnert-Beckmann Merken Das bekannteste fotografische Atelier in Leipzig wurde Mitte des 19. Jahrhunderts von einer Frau geführt, deren Name zu Unrecht in Vergessenheit geraten ist: Bertha Wehnert- Beckmann war nämlich nicht nur die Grande Dame der Lichtbildnerei in Leipzig, sondern gehörte auch zu den Pionierinnen der Papierfotografie in den USA. Sie war eine der ersten Fotografinnen Europas überhaupt und ist definitiv die erste fotografierende Frau, von der ein umfangreiches Werk erhalten ist. Was sie auszeichnete, war nicht nur technisches Verständnis, Durchsetzungsvermögen und Geschäftssinn. Bertha Wehnert-Beckmann besaß noch ein anderes Erfolgsgeheimnis, das die Kundschaft in Scharen anzog: Sie verstand sich als Künstlerin und setzte nicht nur das Licht auf besonders beeindruckende Weise ein, sondern sorgte auch mit Posen und Requisiten für besonders lebendige und realitätsnahe Porträts. In Google-Kalender eintragen