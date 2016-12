Deutschlandfunk 22:05 bis 22:50 Sonstiges Musikszene Inspiriert von der Natur. Musikwelten in Finnland Merken Auf der Suche nach dem Finnischen in der Musik begegnet man heute sehr Verschiedenem: alten Runengesängen, nordischem Jazz oder gar Sound-art-Installationen, deren Urheber der Natur eine eigene Stimme zugestehen. In der Tat prägt die finnische Landschaft mit ihrer Weite, ihren Wäldern und Seen künstlerische Auseinandersetzungen bis heute auf spezifische Art. Autorin Magdalene Melchers bereiste das Land und sprach u.a. mit Petri Kuljuntausta, einem Vertreter experimenteller elektronischer Musik, für den Natur ?eine Schaffens-Quelle, wenn nicht sogar ein Kunstwerk an sich darstellt. In der Sendung begegnet man auch der Musikmanagerin Minnakaisa Kuivalainen, die u.a. das Tampere Vocal Music Festival leitet, sowie Antti Auvinen, dem Vorsitzenden der Gesellschaft finnischer Komponisten, der gemeinsam mit seinen etwa 200 Mitgliedern die Positionierung des Nordens im europäischen Diskurs um die Musik der Gegenwart zu stärken gedenkt. In Google-Kalender eintragen