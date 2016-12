Deutschlandfunk 10:10 bis 11:30 Sonstiges Sprechstunde Leben mit Neurodermitis Merken Die Neurodermitis ist eine chronische Hauterkrankung, die in den letzten Jahren immer häufiger auftritt. Etwa 10 bis 20 Prozent der Kinder und drei Prozent der Erwachsenen sind betroffen. Der quälende Juckreiz und die trockene und gerötete Haut sind die wichtigsten Merkmale der Erkrankung. Zum Glück bildet sich die Neurodermitis bei vielen Kindern wieder zurück. Doch manchmal bleibt sie ein Leben lang, vor allem wenn gleichzeitig eine Nahrungsmittelallergie besteht. Oft verstärkt sich die Erkrankung in Schüben und Eltern suchen verzweifelt nach den Ursachen. Die können vielfältig sein: Hühnerei, Kuhmilch, Bakterien auf der Haut, aber auch Stimmungsschwankungen und Stress gelten als einige von vielen Schubfaktoren. Als Therapie kommen vor allem Cremes und Salben infrage, kurzfristig auch kortisonhaltige Präparate. Zusätzlich kann eine Neurodermitis-Schulung hilfreich sein, um den Alltag zu bewältigen. Was tun bei den ersten Anzeichen von Neurodermitis? Gibt es Alternativen zum Kortison? Und wie wirksam sind Naturheilverfahren gegen das juckende Ekzem? In Google-Kalender eintragen Moderation: Carsten Schroeder Gäste: Gäste: Prof. Knut Schäkel (Department of Dermatology, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg)