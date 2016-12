Super RTL 22:05 bis 23:45 Komödie Santa Baby 2 CDN, USA 2009 Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Elfen des Nordpols treten in den Streik. Als sogar der Weihnachtsmann selbst in eine Sinnkrise versinkt, weil er seine Pflichten und den Weihnachtsstress satt hat, bleibt es an seiner Tochter Mary, Weihnachten zu retten. Als ob das nicht schon Herausforderung genug wäre, versucht der verbitterte Elf Teri auch noch, die Herrschaft über Weihnachten zu übernehmen. SRF zwei zeigt den Weihnachtsspass für die ganze Familie exklusiv in Zweikanalton deutsch/englisch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jenny McCarthy (Mary Class) Miguelito Macario Andaluz (Sandy) Dean McDermott (Luke Jessup) Kris Holden-Ried (Colin Nottingham) Kelly Stables (Teri) Paul Sorvino (Santa Claus) Brendan Hunter (Ansager) Originaltitel: Santa Baby 2 Regie: Ron Underwood Drehbuch: Garrett Frawley, Brian Turner Kamera: Attila Szalay Musik: Misha Segal