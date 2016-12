Super RTL 20:15 bis 22:05 Komödie Santa Baby USA, CDN, D 2006 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Santa Claus ist schwer krank und kann seinen Aufgaben nicht mehr nachkommen. Völlig verzweifelt bittet Mrs. Claus die gemeinsame Tochter um Hilfe. Die hat mittlerweile den Namen Mary Class angenommen und ist in der Großstadt als Geschäftsfrau höchst erfolgreich. Mit dem Traditionsbewusstsein ihres Vaters hatte Mary nie viel am Hut. Sie gehörte stets zu den pragmatisch denkenden Karrieremenschen, die alles dem Erfolg unterordnen. Doch zusammen mit ihrem Chef-Assistenten, der gleichzeitig ihr Lebensgefährte ist, kehrt sie nach Hause zurück, um ihren berühmten Vater als Weihnachtsmann zu vertreten. Im Gepäck hat sie aber ein paar effiziente Geschäftsideen, mit denen der Betrieb von Santa Claus auf Vordermann gebracht werden soll. So soll beispielsweise aus dem Dorf ihres Vaters ein riesiges Einkaufszentrum gemacht werden. Doch die Elfen von Santa Claus sind damit gar nicht einverstanden. Und auch ihr Jugendfreund Luke, den sie damals verlassen hatte, um in der Großstadt Karriere zu machen, ist über ihre Rückkehr nicht erbaut. Mary muss jede Menge Probleme lösen. Und dann warten die Menschen auch noch auf ihre Geschenke... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jenny McCarthy (Mary Class) Ivan Sergei (Luke Jessup) George Wendt (Santa Claus) Kandyse McClure (Donna Campbell) Michael Moriarty (T.J. Hamilton) Tobias Mehler (Grant Foley) Lynne Griffin (Mrs. Claus) Originaltitel: Santa Baby Regie: Ron Underwood Drehbuch: Garrett Frawley, Brian Turner Kamera: Derrick Underschultz Musik: Misha Segal