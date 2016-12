Hessen 21:45 bis 22:30 Krimiserie Ein Fall für Nadja Verschwunden D 2007 2016-12-06 01:05 Live TV Merken Nadjas Sohn Max ist verschwunden. Als Leonard und Romy den Jungen von der Schule abholen wollen, wartet er nicht wie sonst vor dem Eingang. Als Nadja voller Sorge bei Leonard ankommt, erfährt sie von der Polizei, dass Leonard von einem Klienten mehrfach Drohbriefe erhalten hat. Ist Max etwa entführt worden? Die Polizei ermittelt, aber da Nadja und Leonard nicht untätig herumsitzen wollen, machen sie sich - gezwungenermaßen gemeinsam - auf die Suche nach Max. Diese Suche nach dem Jungen wird für die Ex-Partner zu einer Reise in die eigene Vergangenheit. Henry Wilkens muss dieses Mal auf Nadjas Unterstützung verzichten: Setzlinge, Düngemittel und Pflanzensamen sind eigentlich nicht sein Fachgebiet, aber sein neuer Fall zwingt ihn, undercover in einer Gärtnerei zu ermitteln. Deren Besitzer, Wilhelm Graf, befürchtet, dass sein Geschäftsführer Oliver Schröter ihn hintergeht und hinter seinem Rücken Entscheidungen trifft, um sich gezielt die Firma unter den Nagel zu reißen. Henry sieht Grafs Verdacht schon bald bestätigt, denn die gesamte Belegschaft scheint Undurchsichtiges im Schilde zu führen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marion Kracht (Nadja Paulsen) Michael Greiling (Henry Wilkens) Bernhard Bettermann (Leonard Paulsen) Grit Boettcher (Irmgard Lay) Timon Straka (Max Paulsen) Kristin Meyer (Romy) Kaspar Eichel (Gunter Graf) Originaltitel: Ein Fall für Nadja Regie: Patrick Winczewski Drehbuch: Axel Hildebrand Kamera: Matthias Papenmeier Musik: Kerim König, Dirk Leupolz