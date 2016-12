Seit jeher stellt sich der Mensch die Frage nach dem Sinn des Lebens. Die britischen Kultkomiker der Monty Pythons Truppe begeben sich in ihrem letzten gemeinsamen Film auf irrwitzige Suche. In lose verbundenen Sketchen betrachten sie die großen Themen der Menschheit. Manchmal mit sanfter Ironie, dann wieder mit vulgärem Klamauk, immer handwerklich professionell und visuell einfallsreich bringen es die Monty Pythons gewohnt tabulos auf den Punkt. Ein Meilenstein der Filmgeschichte! In Google-Kalender eintragen