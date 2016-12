ORF 3 12:55 bis 13:25 Magazin Besser Reisen Spektakuläres Fjord-Norwegen Spektakuläres Fjord-Norwegen A Merken Norwegen ist ein einzigartiges, faszinierendes Land, reich an Kultur, Geschichte und atemberaubenden Landschaften. Dieses Mal ist das Team von Besser Reisen an der Westküste zwischen Bergen und Alesund unterwegs. Die Reise beginnt in Bergen, führt mit der Flamsbahn von Myrdal nach Flam, zur Stabkirche von Borgund, zum Gletschermuseum von Fjaerland, entlang des Olden Sees zum Brikdsdalsbreen Gletscher und zum Abschluss der Tour warten noch zwei Highlights: der Geirangerfjord, der berühmteste Fjord Norwegens und die Stadt Alesund, die mit ihrer einzigartigen Lage und ihrer Jugendstilarchitektur eine fast unschlagbare Kombination von Natur und Kultur bietet. Norwegen wie aus dem Bilderbuch! In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Besser reisen