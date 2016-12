ORF 1 00:30 bis 01:25 Sonstiges Shameless Endlose Weiten USA 2013 Stereo 16:9 Wieder da Merken Frank war nun schon seit fünf Monaten nicht mehr zu Hause und er ist, bis auf Debbie, auch niemandem abgegangen. Fiona hat inzwischen versucht, die Familie am Laufen zu halten. Zur Unterstützung ist Jimmy bei ihr eingezogen. Doch dadurch kehrt der Alltag in die Beziehung ein und Fiona sehnt sich nach der alten Leidenschaft zurück. Währenddessen bekommen Jody und Sheila wegen dem Baby nicht viel Schlaf ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William H. Macy (Frank Gallagher) Emmy Rossum (Fiona Gallagher) Justin Chatwin (Jimmy) Ethan Cutkosky (Carl Gallagher) Shanola Hampton (Veronica Fisher) Steve Howey (Kevin Ball) Emma Kenney (Debbie Gallagher) Originaltitel: Shameless Regie: Mark Mylod Drehbuch: John Wells, Paul Abbott Altersempfehlung: ab 12