ORF 1 12:50 bis 13:30 Serien Dr. Dani Santino - Spiel des Lebens Staffellauf USA 2013 Stereo Untertitel 16:9 Danis Assistentin Paloma ist wieder zurück gekommen. Dani hat von Connor die Erlaubnis, Hutch zu suchen. Gemeinsam mit Nico macht sie sich auf die Suche nach Joseph Crabcheck. Ein Freund von Hutch im V3 Ausbildungscamp. Sie hofft, dass Joseph ihr sagen kann, wo sich Hutch befindet. Beim Training verletzt sich T.K. an der Schulter und muss für drei Monate pausieren. Mit einer experimentellen Methode kann ihm in der V3 Klinik geholfen werden. Schauspieler: Callie Thorne (Dani Santino) Scott Cohen (Nico Careles) Karissa Staples (Paloma) John Stamos (Connor McClane) Mehcad Brooks (Terrence King) David Anders (Troy Cutler) Autumn Reeser (Abby Bruce) Originaltitel: Necessary Roughness Regie: Kevin Hooks Drehbuch: Ildy Modrovich, Donna Dannenfelser Kamera: Todd A. Dos Reis Musik: Jeff Russo