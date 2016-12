Schweiz 2 04:00 bis 04:40 Serien Madam Secretary Tamerlane USA 2015 Dolby Digital HDTV Merken Elizabeth McCord, Russell Jackson und der Präsident Conrad Dalton haben herausgefunden, dass der CIA-Agent Andrew Munsey zusammen mit dem ermordeten Aussenminister Vincent Marsh einen Staatsstreich im Iran geplant hat. Munsey wird vom Justizministerium überwacht und komplett handlungsunfähig gemacht, ohne dass dies von aussen zu sehen ist. Damit hofft der Präsident Zeit zu gewinnen, um den Iran zu warnen. Doch Elizabeth bezweifelt, dass man ihnen in Teheran glauben wird. Sie bezieht ihr Team mit ein, das sofort auf Hochtouren arbeitet, um herauszufinden, wer der Putschistenführer im Iran sein könnte. Dabei ist eine private Information von Nadine vor grosser Bedeutung. Schliesslich will Conrad Elizabeth nach Teheran schicken. Das aber gefällt Henry ganz und gar nicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Téa Leoni (Elizabeth McCord) Tim Daly (Henry McCord) Patina Miller (Daisy Grant) Geoffrey Arend (Matt Mahoney) Erich Bergen (Blake Moran) Kathrine Herzer (Alison McCord) Evan Roe (Jason McCord) Originaltitel: Madam Secretary Regie: Jonathan Brown Drehbuch: David Grae Kamera: Learan Kahanov Musik: Transcenders

