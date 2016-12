Schweiz 1 14:55 bis 16:35 Melodram Rosamunde Pilcher - Wolken am Horizont D 1995 Nach dem Roman von Rosamunde Pilcher Stereo 20 40 60 80 100 Merken Laura (Marijam Agischewa) und Alec Haverstock (Klaus Wildbolz) haben in London in aller Stille geheiratet. Die schwangere Laura ist überglücklich und hofft, den ständigen Vergleichen mit Erica, Alecs erster Frau, standhalten zu können. Nur kann das junge Paar die geplante Hochzeitsreise nicht antreten, denn Laura erleidet eine Fehlgeburt. Alec, der wegen dringender Geschäfte nach New York reisen muss, bringt seine Frau nach Cornwall, damit sie sich dort bei seiner Familie erholen kann. Laura wird von Alecs Cousin Gerald (Klausjürgen Wussow), dessen Frau Eve (Monica Woytowicz) und deren Sohn Ivan (Manou Lubovski) herzlich aufgenommen. Lediglich Sylvia (Lisa Kreuzer), eine Freundin der Familie und Jugendliebe von Alec, verhält sich sehr reserviert. Sylvia versucht, bei Alecs Tochter Gabriel (Dorothea Schenck) gegen Laura zu intrigieren. Gabriel, die sich um ihren Vater sorgt, macht sich auf den Weg nach Cornwall. Aufgebracht berichtet Sylvia Gerald und Eve von einem anonymen Brief, in dem sie beschuldigt wird, ihren Mann durch Alkohol in den Tod getrieben zu haben. Alles spricht dafür, dass der Brief von May (Maria Körber), Ivans etwas senilem Kindermädchen, stammt. Als Gabriel in Cornwall eintrifft, wird sie von Ivan begrüsst. Beide sind sich auf Anhieb mehr als sympathisch. Auch Gabriel findet in ihrer Post einen anonymen Brief, in dem Laura beschuldigt wird, Alec mit Ivan zu betrügen. Wieder weist alles darauf hin, dass der Brief von der alten May stammt. Selbst Alec, der wieder in Cornwall eingetroffen ist, hegt Misstrauen gegenüber seiner Frau, als er den anonymen Brief zu Gesicht bekommt. Enttäuscht und wütend will Laura abreisen. Auf Drängen von Gabriel gelingt es Alec, Laura aufzuhalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marijam Agischewa (Laura Haverstock) Klaus Wildbolz (Alec Haverstock) Manou Lubowski (Ivan) Lisa Kreuzer (Sylvia) Klausjürgen Wussow (Gerald) Monika Woytowicz (Eve) Dorothea Schenck (Gabriel) Originaltitel: Rosamunde Pilcher - Wolken am Horizont Regie: Rolf von Sydow Drehbuch: Barbara Engelke Kamera: Mike Gast Musik: Richard Bradford