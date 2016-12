Schweiz 1 13:10 bis 13:30 Magazin Glanz & Gloria People-Magazin Barbara-Tag / Buchvernissage mit Peter Rothenbühler / Kleiner Prix Walo CH 2016 Stereo HDTV Merken Barbara-Tag: Am Barbara-Tag ist es ein fester Brauch, Kirschzweige zu verschenken und diese ins Wasser zu stellen. Blühen die Zweige an Heiligabend, verheisst dies dem Beschenkten Glück und Freude für das kommende Jahr. Vorweihnachtszeit ist Charity-Zeit und so wird auch der Barbara-Tag in München genutzt, um Gutes zu tun. Prominente sind am vergangenen Wochenende zusammen gekommen, um Geld für Kinder in Not zu sammeln. Das Motto: Glück schenken. Was sie selbst unter Glück verstehen, haben sie uns vor Ort verraten. Buchvernissage mit Peter Rothenbühler: An seiner Vernissage "Frösche küssen - Kröten schlucken" gewährt der Journalist und ehemalige SI-Chef Peter Rothenbühler "Glanz & Gloria" Einblick in seine über 40-jährige Karriere und feiert zusammen mit prominenten Gästen wie Paola Felix oder Rolf Knie. Kleiner Prix Walo: Seit 1974 bietet die Show Szene Schweiz mit dem "Kleinen Prix Walo" dem Schweizer Shownachwuchs Gelegenheit, vor einem grossen Publikum aufzutreten. Bei diesen Anlässen werden die Darbietungen junger Showtalenten von einer Fachjury beurteilt. "Glanz & Gloria" begleitet zwei Teilnehmer, die unterschiedlich nicht sein könnten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Annina Frey Originaltitel: glanz & gloria