Spiegel Geschichte 03:45 bis 04:35 Dokumentation Ham - Affe im All F 2007 Stereo 16:9 Merken Am 31. Januar 1961 startet von Cape Canaveral, Florida, die erste US-amerikanische Weltraumrakete mit einem Schimpansen an Bord. Die USA und Russland befinden sich schon seit Jahren auf dem Wettlauf ins All: Die Russen haben gut drei Jahre zuvor das erste Lebewesen in die Erdumlaufbahn geschickt; die Hündin Laika hat diesen Einsatz nicht überlebt. Anders als damals in Baikonur will man in Cape Canaveral den Passagier lebend zurück auf die Erde bringen. Und so bereitet Jeffrey Schaeffer, ein 22jähriger Gefreiter der US Air Force, den Schimpansen aus Kamerun auf den historischen Flug vor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ham the Astrochimp

