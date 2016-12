Spiegel Geschichte 22:40 bis 23:30 Dokumentation 1914 - Die Welt im Krieg Soldaten aus den Kolonien D 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: Der Erste Weltkrieg ist in unserer kollektiven Erinnerung ein europäischer und vorwiegend "weißer" Krieg. Doch auch vier Millionen Afrikaner, Asiaten und Afroamerikaner kämpften im Dienst der europäischen Weltreiche und der USA an vielen Fronten. Oft wurden sie in ihrer Heimat zwangsrekrutiert und in Europa mit unzureichender Ausrüstung in die Schlacht geschickt. Aber der Einsatz farbiger Soldaten in Europa brach auch mit einem Tabu der Kolonialmächte. Bis zum Ersten Weltkrieg war es undenkbar, farbige Asiaten oder Afrikaner nach Europa zu holen und ihnen zu befehlen, weiße Männer zu töten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 1914 - Die Welt im Krieg Altersempfehlung: ab 12