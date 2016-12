Die Galeristin Rebecca Carlson (Madonna) steht unter Verdacht, ihren reichen Liebhaber ermordet zu haben. Dabei soll sie ihren Körper als Waffe benutzt und mit sexuellen Spielchen das Herzversagen des älteren Mannes erzwungen haben. Anwalt Frank Dulaney (Willem Dafoe) glaubt an Rebeccas Unschuld. Während des Prozesses verfällt er zunehmend Rebeccas Reizen und beginnt eine leidenschaftliche Affäre mit ihr. Schon bald ahnt er, dass hinter Rebeccas unbändigem Verlangen ein kaltblütiges Motiv stecken könnte. Erotischer Thriller des deutschen Filmemachers Uli Edel ("Christiane F. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo"), in dem Pop-Ikone Madonna und Hollywood-Star Willem Dafoe nicht mit körperlichen Reizen geizten. In Google-Kalender eintragen