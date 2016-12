Servus TV 00:45 bis 02:45 Krimi Mord im Orient Express GB 1974 Nach dem gleichnamigen Roman von Agatha Christie Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken 1 Oscar® Nominiert für 5 Oscars® Es ist ein eisiger Wintertag, als der berühmte Orient Express seine Reise von Istanbul nach Wien antritt. Die Passagiere an Bord des Zuges stammen aus den höchsten Kreisen: adlige Herrschaften, ein amerikanischer Multimillionär, etliche Diplomaten und nicht zuletzt der belgische Meisterdetektiv Hercule Poirot. Als der Zug in Jugoslawien in einem Schneesturm stecken bleibt, richten sich alle auf eine lange Nacht ein. Am nächsten Morgen wird im Schlafwagen die Leiche des amerikanischen Millionärs gefunden - getötet durch zwölf Messerstiche. Hercule Poirot steht vor einem seiner schwierigsten Fälle und unterzieht alle Passagiere des Abteils einem Verhör. Eines steht fest: Der Mörder muss noch im Orient Express sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Albert Finney (Hercule Poirot) Lauren Bacall (Mrs. Hubbard) Martin Balsam (Bianchi) Ingrid Bergman (Greta) Jacqueline Bisset (Countess Andrenyi) Jean-Pierre Cassel (Pierre) Sean Connery (Col. Arbuthnot) Originaltitel: Murder on the Orient Express Regie: Sidney Lumet Drehbuch: Paul Dehn, Agatha Christie Kamera: Geoffrey Unsworth Musik: Richard Rodney Bennett Altersempfehlung: ab 12