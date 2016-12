Servus TV 20:15 bis 22:10 Krimiserie Waking the Dead - Im Auftrag der Toten Der Amoklauf von Whitewater GB 2003 2016-12-06 00:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Carl Mackenzie soll bei einem Amoklauf mehrere Menschen getötet haben. Trotzdem beteuert er seine Unschuld. Er beharrt auf seiner Aussage, dass ein anderer Mann ihn entführt und später als Sündenbock zurückgelassen hat. Dieser Unbekannte soll auch für das Massaker verantwortlich sein. Als McKenzie das Recht auf Berufung des Urteils zugestanden wird, soll das Team um Detective Superintendent Peter Boyd den Fall neu aufrollen. Keine leichte Aufgabe für Boyd, der bei der Schießerei einen engen Freund verloren hat... Packende Krimiserie aus dem Hause BBC, die bei den International Emmy Awards als beste Dramaserie ausgezeichnet wurde! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Trevor Eve (Detective Superintendent Peter Boyd) Sue Johnston (Dr. Grace Foley) Holly Aird (Dr. Frankie Wharton) Claire Goose (DS Amelia "Mel" Silver) Wil Johnson (DS Spencer Jordan) Robert Pugh (Robert Cross) Jason Hughes (Andrew Cross) Originaltitel: Waking the Dead Regie: Robert Bierman Drehbuch: Ed Whitmore Kamera: Mike Spragg Musik: Joe Campbell, Paul Hart