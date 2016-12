Servus TV 19:10 bis 20:10 Dokumentation Auf Entdeckungsreise - durch Europa Mit dem Schiff durch Schottland Mit dem Schiff durch Schottland D 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Als legendär gilt der Caledonian Canal nicht nur, weil er zu Schottlands sagenumwobener See führt: Loch Ness. Der Caledonian Canal führt quer von der Nordsee zum Atlantik und durchschneidet dabei das schottische Hochland. Nach seiner Fertigstellung vor 200 Jahren brauchten die Schotten dieses technische Meisterwerk nicht mehr. Mittlerweile gilt der Calendonian Canal aber als großartige Touristenattraktion, in der malerischen Landschaft des Great Glen, des "Großen Tals" mit dem legendären Loch Ness in der Mitte. Die Dokumentation besucht die Bewohner dieser atemberaubenden Naturkulisse: den Nessie-Beobachter Steve Feltham; dem Wildhüter Steve Mackenzie, der Jagd auf ausgebrochene Wildschweine macht und den Hirschflüsterer Archie MacLellan. Auch der Golfplatz von Fort Augustus sowie die "Sea Cadets", die Seekadetten von Fort William stehen im Mittelpunkt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Entdeckungsreise - durch Europa