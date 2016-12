Servus TV 07:00 bis 07:50 Dokumentation Auf Entdeckungsreise - in der Tierwelt Conquest of the Skies - Triumph Conquest of the Skies - Triumph GB 2015 2016-12-06 18:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Im dritten Teil widmet sich der renommierte Naturfilmer David Attenborough der Erforschung der hoch entwickeltsten Flieger der Natur, die heutzutage den Himmel beherrschen: Vögel, die mit außerordentlich variierenden Fähigkeiten ausgestattet sind, und Fledermäuse, die anhand ihrer sonargesteuerten Flugfähigkeiten äußerst präzise Flieger sind. Attenborough besucht auch einige der bemerkenswertesten tierischen Flieger der Erde: von den Wanderfalken, die über den Dächern von Rom auf Jagd nach Staren gehen, zu Kolibris, die über den Nebelwäldern Ecuadors schweben. In einem spektakulären Finale besucht Attenborough die Gomantong-Höhle auf Borneo, um selbst Zeuge des Massenaussterbens von Millionen Fledermäusen zu werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: David Lee Drehbuch: David Attenborough Kamera: Paul Williams

