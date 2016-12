Classica 22:15 bis 23:50 Musik Europakonzert aus Moskau Igor Strawinsky: Symphonie in drei Sätzen / Max Bruch: Violinkonzert Nr. 1 g-Moll op. 26 / Ludwig van Beethoven: Symphonie Nr. 7 A-Dur op. 92 D 2008 Stereo 16:9 Merken Vadim Repin (Violine), Berliner Philharmoniker; Leitung: Simon Rattle. Igor Strawinsky: Sinfonie in drei Sätzen - Max Bruch: Violinkonzert Nr. 1 g-Moll op. 26 - Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 7 A-Dur op. 92. Die Europakonzerte der Berliner Philharmoniker sind ein Beitrag des renommierten Orchesters zur europäischen Vereinigung. Sie finden jedes Jahr am 1. Mai (der Wiederkehr des Gründungstages des Orchesters 1882) in einem anderen europäischen Ort statt, 2008 in Moskau. Aufgenommen im großen Saal des Tschaikowsky-Konservatoriums. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Vadim Repin (Violine) Originaltitel: Europakonzert aus Moskau Musik: Igor Strawinsky, Max Bruch, Ludwig van Beethoven