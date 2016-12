Junior 17:55 bis 20:00 Abenteuerfilm Ronja, die Räubertochter S, N 1984 Nach dem Kinderbuch von Astrid Lindgren Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken "Ronja" ist die Geschichte von Romeo und Julia - versetzt in die phanta- stische Welt der Märchen. Zwei Kinder aus verfeindeten Räuberfamilien - Ronja und Birk - verlassen ihr Zuhause, weil ihre Eltern gegen die Freundschaft sind. Allein ziehen sie durch die Wälder und müssen in der bedrohlichen, nitunter von geheim- nisvollen Gewalten beherrschten Natur viele Abenteuer bestehen. Am Ende gelingt es ihnen sogar, ihre verfeindeten Familien zu versöhnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hanna Zetterberg (Ronja) Dan Håfström (Birk) Börje Ahlstedt (Mattis) Lena Nyman (Lovis) Per Oscarsson (Borka) Med Reventberg (Unsid) Allan Edwall (Glatzenpeer) Originaltitel: Ronja the Robbers Daughter Regie: Tage Danielsson Drehbuch: Astrid Lindgren Kamera: Rune Ericson, Mischa Gavrjusjov, Ole Fredrik Haug Musik: Björn Isfält Altersempfehlung: ab 6