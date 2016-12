Junior 16:00 bis 16:20 Trickserie Die Abenteuer von Chuck & seinen Freunden Weiße Weihnachten USA, CDN 2010 Stereo 16:9 Merken 112A Holly und Porter erzählen Chuck, dass an Silvester das alte Jahr endet und ein neues beginnt. Chuck möchte dies unbedingt miterleben, da er sich vorstellt, dass sich um Mitternacht die ganze Welt verändern würde. Gemeinsam mit Diego, Boomer und Ralfi denkt er sich verschiedene Methoden aus, wie sie sich bis Mitternacht wach halten können. 112B Chuck möchte seinen Freunden Weihnachtsgeschenke machen. Doch macht ihm Holly schnell klar, dass man seinen Freunden nicht das schenkt, was man selbst am liebsten hätte, sondern man sollte sich überlegen, was den anderen wohl gefallen könnte. Boomer wünscht sich, ein Schneepflug zu sein. Also h In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Adventures of Chuck & Friends Altersempfehlung: ab 6