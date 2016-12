Junior 12:40 bis 13:30 Trickfilm Benjamin Blümchen und der Weihnachtsmann D 1992 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken och zwei Tage bis Heiligabend. Der Weihnachtsmann packt Geschenke ein. Natürlich auch für die Tiere im Zoo. Alle freuen sich auf das Fest, nur Benjamin ist traurig, denn Otto fährt mit seinen Eltern zum Skiurlaub nach Emmental. Dort gerät er mit Lucie und Edwin beim Rodeln in höchste Gefahr, weil eine Lawine den Rückweg ins Dorf verschüttet. Benjamin erfährt davon, rast mit Karla Kolumna zur Unglücksstelle und kann mit Hilfe des Weihnachtsmannes die gewaltige Schneewand zum Einsturz bringen. Am Ende gibt es ein gemeinsames fröhliches Weihnachtsfest mit einer großen Überraschung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Edgar Ott (Benjamin Blümchen) Heinz Theo Branding (Weihnachtsmann) Gisela Fritsch (Karla Kolumna) Tobias Müller (Edwin) Originaltitel: Benjamin Blümchen und der Weihnachtsmann Regie: Gerhard Hahn Drehbuch: Thomas Platt Musik: Heiko Rüsse