Junior 10:00 bis 10:25 Trickserie Egons bunte Welt von Richard Scarry Das besondere Weihnachtsessen / Der wunderbare Weihnachtstraum / Das allerschönste Weihnachtsgeschen CDN, F 1997 Stereo DAS BESONDERE WEIHNACHTSESSEN Franz und Franzi waren nicht artig und bekommen nichts zu Weihnachten. Oder sind die zwei Säcke voll Kohlen vielleicht für die beiden? DER WUNDERBARE WEIHNACHTSTRAUM Huckle wünscht sich eine neue Lokomotive zu Weihnachten, und Susi träumt vom Weihnachtsmann. DAS ALLERSCHÖNSTE WEIHNACHTSGESCHENK Ausgerechnet am Heiligen Abend muß Mutter Katze ins Krankenhaus. Dafür gibt es aber auch eine ganz besondere Überraschung. Originaltitel: The Busy World Of Richard Scarry Regie: Marcos Da Silva Drehbuch: Thomas LaPierre Musik: Laurent Petitgirard