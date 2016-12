Sky 1 04:10 bis 05:15 Dokusoap The Real L Word Sprung ins Ungewisse USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Whitneys Heiratsantrag ist völlig übertrieben. Romi genießt das Leben in der Hetero-Szene, und Lauren begrüßt ihre beste Freundin und Sexpartnerin in Los Angeles. Hunter Valentine starten ihre Tour, und Kiyomi findet sich in einer kompromittierenden Situation mit einer "regionalen Vertreterin" wieder. - In dieser Doku-Soap dreht sich alles um eine Gruppe lesbischer Frauen aus Los Angeles, die hart für ihren beruflichen und privaten Erfolg arbeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Somer Bingham (Herself) Amanda Leigh Dunn (Herself) Romi Klinger (Herself) Whitney Mixter (Herself) Lauren Russell (Herself) Originaltitel: The Real L Word: Los Angeles Altersempfehlung: ab 12

