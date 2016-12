Sky 1 19:00 bis 19:25 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Mein Eid USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken In einem Club verliebt sich J.D. in die attraktive Kylie. Wie der Zufall es will, sucht Kylie dringend einen Arzt und nimmt J.D.s Angebot sofort an - doch am nächsten Tag muss J.D. enttäuscht erkennen, dass nicht Kylie, sondern ihr Freund James den Arzt braucht. Als J.D. bei James einen Tripper feststellt, wartet eine schwere Entscheidung: Soll er Kylie sagen, dass James sie betrügt, obwohl er damit seine Schweigepflicht bräche und seinen Job gefährden würde? In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Carla Espinosa) Neil Flynn (Hausmeister) Originaltitel: Scrubs Regie: Craig Zisk Drehbuch: Tim Hobert Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 6