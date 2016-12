Sky 1 12:50 bis 13:15 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Mein Partner USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein Ire wird nach einer Schlägerei bewusstlos eingeliefert. Sein Bruder Billy, der auf keinen Fall von seiner Seite weichen will, verdreht mit seinem Charme schnell allen Frauen der Station den Kopf. Carla und Elliott prügeln sich sogar seinetwegen in der Kantine. Aber dann finden Turk und J.D. heraus, dass es Billy war, der seinen Bruder so zugerichtet hat. Als sie die Polizei rufen, bringen sie nicht nur ihre Freunde, sondern das ganze Krankenhaus gegen sich auf. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Carla Espinosa) Neil Flynn (Hausmeister) Originaltitel: Scrubs Regie: Chris Koch Drehbuch: Mike Schwartz Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 6