RTL Crime 12:35 bis 13:25 Krimiserie Cagney & Lacey Das 12. Opfer USA 1984 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 2: Die New Yorker Streifenpolizisten befinden sich im Streik. Cagney, Lacey und die anderen Kollegen vom 14. Revier müssen ersatzweise Streifendienst schieben. Doch den Fall eines Frauenmörders, der bereits elf Frauen mit einer Klaviersaite stranguliert und am Tatort immer eine Rose hinterlassen hat, wollen die beiden doch nicht einem anderen Kollegen überlassen. Chief Samuels willigt ein, dass Mary Beth und Christine neben ihrem Streifendienst in dem Fall ermitteln. Die beiden stellen schon bald eine Gemeinsamkeit zwischen den Opfern fest: Alle führten ein ungebundenes Single-Dasein. Chris kommt auf die Idee, sich selbst als Köder für den Täter anzubieten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sharon Gless (Chris Cagney) Tyne Daly (Mary Beth Lacey) Albert S. Waxman (Lt. Bert Samuels) John Karlen (Harvey Lacey) Martin Kove (Det. Victor Isbecki) Carl Lumbly (Marcus Petrie) Sidney Clute (La Guardia) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: John Patterson Drehbuch: Barbara Avedon, Barbara Corday, Peter Lefcourt Kamera: Hector R. Figueroa Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12