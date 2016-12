Sky Sport HD (1) 20:30 bis 22:45 Fußball Live Fußball: UEFA Champions League Dynamo Kiew - Besiktas Istanbul, Gruppenphase 6. Spieltag, Dienstag Stereo Live 16:9 HDTV Merken Raufbold, Genie, Ausnahmestürmer. Die Geschichte von Ricardo Quaresma ist die eines hochbegabten Rüpels, der sich im Herbst seiner Karriere vielleicht doch noch an die Ehrenworte hält, die er nie beherzigt hat. Zusammenreißen und geilen Fußball spielen! Nach dem 0:3-Rückstand gegen Benfica Lissabon hätte der spätpubertierende Querkopf von damals bereits zum Zapfenstreich gerufen. Doch heute läuft der "Mustang" in solchen Momenten erst richtig heiß! In der 84. Minute ballerte Quaresma einen Elfmeter unhaltbar ins Gehäuse des Portugiesischen Meisters, fünf Minuten später löffelte er den Ball per "Rabona Flanke" perfekt auf Vincent Aboubakar. Unter dem Strich stand ei In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League