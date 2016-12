Sky Emotion 15:05 bis 17:00 Filme Diana GB, F, S, B 2013 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken London, 1995. Diana lebt bereits von Prinz Charles getrennt in Kensington Palace und wartet auf die Scheidung. Während sie ihr Leben neu ordnen muss, begegnet sie eines Tages Dr. Hasnat Khan und ist sofort fasziniert von dem engagierten Herzchirurgen. Mit ihm findet Diana nicht nur das private Glück, nach dem sie sich immer gesehnt hat. Sie entdeckt, dass sie ihre Popularität nutzen kann und widmet sich verstärkt karitativen Zwecken. Die meistfotografierte Frau der Welt träumt von Normalität abseits des Rampenlichts und denkt sogar daran, mit Hasnat in dessen Heimat Pakistan zu leben. Doch den Mediziner schreckt die Idee ab. Er will die Beziehung geheim halten, denn Diana ist nach wie vor die Mutter des zukünftigen Königs von England - und wird auf Schritt und Tritt von Paparazzi verfolgt... Biografie - Drama mit Naomi Watts als Prinzessin Diana. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Naomi Watts (Diana) Naveen Andrews (Hasnat Khan) Cas Anvar (Dodi Fayed) Charles Edwards (Patrick Jephson) Douglas Hodge (Paul Burrell) Geraldine James (Oonagh Shanley-Toffolo) Art Malik (Samundar) Originaltitel: Diana Regie: Oliver Hirschbiegel Drehbuch: Stephen Jeffreys Kamera: Rainer Klausmann Musik: Keefus Ciancia, David Holmes