Discovery Channel 03:50 bis 04:35 Dokumentation Sharkageddon USA 2014 Stereo 16:9 Merken Die internationale Surfer-Elite findet in der idyllischen Urlaubsdestination Hawaii ihren absoluten Hotspot. Die Wellen der Inselgruppe ziehen Anfänger und Surfprofis in ihren Bann und sind Austragungsort zahlreicher Meisterschaften. Doch die Magie und die wilde Romantik dieser Landschaften werden von tödlichen Hai-Angriffen überschattet. Kala Alexander, gebürtiger Hawaiianer und renommierte Surf-Legende, kennt die Gewässer seiner Heimat besser als jeder andere. Bewegt von den jüngsten Geschehnissen, stellt der Wassersportler in der Dokumentation "Sharkageddon" Nachforschungen an, um die Ursachen für die rasant angestiegenen Hai-Populationen und die fatalen Attacken auf Surfer aufzudecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sharkageddon

