Discovery Channel 00:50 bis 01:35 Dokumentation Siberian Cut - Holzfäller am Limit Alte Feindschaft GB 2014 Stereo 16:9 Holzfäller Sean Vann hat in Sibirien einen Grundbesitzer gefunden, der bereit ist, dem Team eine Chance zu geben. Oberst Yuri Panchuk ist ein einflussreicher Mann und stand 20 Jahre lang im Dienst der russischen Regierung. Um den Oberst von ihren Fähigkeiten zu überzeugen, sollen Sean und seine Männer innerhalb von zwei Tagen ein zwölf Hektar großes Waldstück mit Kiefern und Fichten roden. Wenn ihnen dies ohne Zeitverzögerung gelingt, winkt den Forstarbeitern ein Auftrag im Wert von einer halben Million Dollar. Originaltitel: Siberian Cut Altersempfehlung: ab 6