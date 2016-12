Discovery Channel 22:35 bis 23:20 Dokumentation Die Abalonen-Taucher NZ 2015 Stereo 16:9 Merken Diese Serie begleitet mutige Männer bei ihren riskanten Tauchgängen im Ozean. Vor der Südküste Australiens setzen Skin, Damon, Peter und ihre Kollegen beim Abalonen-Fang ihr Leben aufs Spiel. Die großen Schnecken, auch Seeohren genannt, gelten besonders in Fernost als Delikatesse und werden zu Höchstpreisen gehandelt. Doch die Ernte ist riskant: In den Gewässern von Down Under tummeln sich viele gefährliche Raubfische, darunter auch der berüchtigte Weiße Hai. Außerdem machen dem Team gefährliche Strömungen, Stürme und der Schwarzmarkthandel das Leben schwer. Doch die Jagd nach dem Gold des Meeres ist der einzige Beruf, den die Männer gelernt haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Abalone Wars