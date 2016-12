Discovery Channel 19:05 bis 19:50 Dokumentation Auf eigene Gefahr! Höher, schneller, nasser! GB 2012 Stereo 16:9 Merken Ein Luftkissen, einen möglichst hohen Turm und ein ausreichend tiefes Gewässer - mehr braucht man nicht für die neueste Trendsportart aus den USA. Beim so genannten "Blobbing" geht es nämlich nur darum, möglichst spektakulär durch die Luft zu fliegen. Die prallgefüllte "Hüpfburg" dient dabei als eine Art Wippe, die den "Blob-Jumper" hoch hinaus katapultiert. 2011 hat ein Schweizer Team in dieser Disziplin einen neuen Weltrekord aufgestellt. Weitere Highlights dieser Episode: Frisbee-Crack Brodie Smith aus den USA und der norwegische Wingsuit-Extremsportler Jokke Sommer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: You Have Been Warned