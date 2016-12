Discovery Channel 16:05 bis 16:50 Dokumentation Die härtesten Expeditionen der Welt Die Suche nach der versunkenen Stadt Z GB 2012 Stereo 16:9 Merken James Cracknell folgt den Spuren mutiger Pioniere wie Dr. David Livingstone oder Colonel Percy Fawcett auf ganz besondere Weise: Sein Anspruch ist es, die Expeditionen mit der gleichen simplen Ausrüstung zu bezwingen, die auch seine Vorgänger vor 150 Jahren zu Verfügung hatten. Welch enorme mentale und körperliche Stärke war gefordert, um solche Strapazen zu überleben? Bei der Suche nach Antworten geht James Cracknell bis an seine Grenzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World's Toughest Expeditions with James Cracknell