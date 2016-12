Discovery Channel 12:50 bis 13:35 Dokumentation Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Die Milchstraße GB 2013 Stereo 16:9 Merken Die Milchstraße ist eine der größten Galaxien im Universum. Aber wie ist sie entstanden? Neue Forschungsergebnisse verblüffen: Womöglich hat das supermassereiche schwarze Loch im Herzen der Galaxie großen Anteil an der Entstehung gehabt. Bedeutet das, dass schwarze Löcher nicht nur Materie verschlingen, sondern auch erschaffen können? Die n-tv Dokumentation geht dem Rätsel auf den Grund. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: How the Universe Works Altersempfehlung: ab 6