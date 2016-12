Sky Sport 1 20:30 bis 22:45 Fußball Fußball: UEFA Champions League Benfica Lissabon - SSC Neapel, Gruppenphase 6. Spieltag, Dienstag Stereo Live 16:9 HDTV Merken Wie heißt es doch so schön? Dramen bauen sich langsam auf. Und wenn sie dann vor der Tür stehen, knallt's richtig! Die punktgleichen Matadore Benfica Lissabon (2., 8 Pkt.) und SSC Neapel (1., 8 Pkt.) kämpfen um die Achtelfinal-Tickets. Wer verliert, muss auf eine Schlappe der Istanbuler (3., 7 Pkt.) hoffen. Doch dazu will es keiner der beiden kommen lassen! Aus "Adler"-Perspektive sind die eigenen Fans ein Ass im Ärmel: "Auf Neapel wartet ein ohrenbetäubender Hexenkessel", prophezeit Sturmjuwel Goncalo Guedes. Für Napoli-Trainer Maurizio Sarri ist das hingegen kein Grund zur Sorge. "In Italien herrscht jede Woche Ausnahmezustand. Das wird uns keineswegs beeinträ. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League