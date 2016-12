Sky Bundesliga 06:00 bis 08:00 Fußball Fußball: 2. Bundesliga 1. FC Union Berlin - Eintracht Braunschweig, 15. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Das Glück des Tüchtigen hatten die "Eisernen" gegen Sandhausen auf ihrer Seite. Eine Chance reichte Union, um mit 1:0 den siebten Sieg einzufahren. Schütze des "goldenen Tores" war Kapitän Felix Kroos per sehenswertem Weitschuss. "Der Ball war in der Luft. Ich habe ihn Vollspann genommen. Dann war er im Netz", sagte der 25-Jährige, "jetzt müssen wir gegen Braunschweig nachlegen." Die Eintracht untermauerte ihren Platz an der Sonne durch ein mühsames 2:1 gegen 1860 München. "Wir haben es nach Hause geschaukelt, die drei Punkte zählen am Ende. Mund abputzen und weiter geht's", kommentierte Goalgetter und Schütze des zweiten Treffers Domi Kumbela den Arbe In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

