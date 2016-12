Sky Cinema Hits 07:00 bis 08:35 Trickfilm Home - Ein smektakulärer Trip USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Auf der Flucht vor ihren Erzfeinden, den Gork, finden die Außerirdischen Boov auf der Erde eine neue Heimat. Nach der Umsiedlung der Menschen nach Australien leben sie sich rasch ein. Bis der schusselige Boov Oh (dt. Stimme: Bastian Pastewka) den Gork versehentlich ihren neuen Aufenthaltsort verrät und auf der Flucht auf das zwölfjährige Menschenmädchen Tip trifft. Zusammen begeben sie sich auf eine fantastische Reise, die ihr Leben und das Universum für immer verändern wird. - Kurzweiliger Animationsspaß für die ganze Familie mit coolem Soundtrack und prominenten Stimmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Bastian Pastewka (Oh, ein Boov) Maja Maneiro (Tip, ein Teenagermädchen) Uwe Ochsenknecht (Captain Smek, der Anführer der Boov) Originaltitel: Home Regie: Tim Johnson Drehbuch: Tom J. Astle, Matt Ember Musik: Lorne Balfe, Stargate

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 343 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 103 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 103 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 103 Min.